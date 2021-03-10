BIST 1.549
DOLAR 7,60
EURO 9,06
ALTIN 419,21
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta şüpheli ölüm! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın dördüncü kattan düştü

ESENYURT'ta Sevcan Demir (23), erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı dördüncü kattaki evden apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Abone ol

Olay, akşam 22.45 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 831’inci Sokak’ta bulunan bir binanın 4. katında yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan Sevcan Demir ve birlikte yaşadığı Kenan D.’nin tartışma yaşadıkları sırada kadın kendini banyoya kilitledi.

Genç kadın 4’üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 23 yaşındaki Demir’i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İntihar mı cinayet mi?
Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman dairesinde ve apartman boşluğunda incelemelerde bulundu. Kenan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında netleşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Rasim Öztekin'in cenaze programını kızı Pelin Öztekin duyurdu
ABD'den kritik Çin mesajı: İletişimimiz sürüyor
Yunanistan'da polis şiddeti protestosunda başkent Atina savaş alanına döndü
Aydın'da öz kızından çocuğu olan iğrenç babaya 22,5 yıl hapis cezası
Konya'da otomobile çarpan bisiklet sürücüsünü kamyonet ezdi
Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki!
Türkiye 9 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Süleyman Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna sert tepki
Azerbaycan'da Mehriban Aliyev iktidar partisinin genel başkan yardımcısı seçildi
Yorumlar