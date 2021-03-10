Esenyurt'ta şüpheli ölüm! Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın dördüncü kattan düştü

ESENYURT'ta Sevcan Demir (23), erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı dördüncü kattaki evden apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Abone ol

Olay, akşam 22.45 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 831’inci Sokak’ta bulunan bir binanın 4. katında yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan Sevcan Demir ve birlikte yaşadığı Kenan D.’nin tartışma yaşadıkları sırada kadın kendini banyoya kilitledi.

Genç kadın 4’üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 23 yaşındaki Demir’i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İntihar mı cinayet mi?

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman dairesinde ve apartman boşluğunda incelemelerde bulundu. Kenan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında netleşecek.