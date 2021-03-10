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Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu

NBA'de sezona serbest oyuncu statüsünde başlayan Ersan İlyasova yeni takımını buldu. Milli basketbolcu kısa süre içerisinde Batı Konferansı lideri Utah Jazz ile sözleşme imzalayacak.

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ESPN'in haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, Utah Jazz ile anlaşma sağladı. Kasım ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Ersan İlyasova, geride kalan sezonu 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.

12 yıldır kariyerini NBA'de sürdüren milli oyuncu; önceki yıllarda Atlanta, Philadelphia, Oklahoma, Orlando ve Detroit'te oynamıştı.

İlyasova'nın kariyerindeki yedinci NBA takımı olacak Utah, 27 galibiyetle Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.

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