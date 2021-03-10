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VakıfBank şampiyonluk kupasını aldı

VakıfBank’ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2020-2021 voleybol sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

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VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez şampiyon oldu. Mücadele sonrası kupa ve madalyalar verildi.

Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Zehra Güneş’e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley’i ikinci olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA takımına ikincilik madalyalarını AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, ikincilik şiltini ise AXA Hayat ve Emeklilik Başkanı Olgun Küntay takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley’i şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank takımına birincilik madalyalarını, AXA Sigorta İcra Kurulu Üyesi Onur Kaçkar ve AXA Sigorta Pazarlama Müdürü Özge Altıntaş, kupasını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Ceo’su Yavuz Ölken takdim etti.

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