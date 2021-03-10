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Olay yeri Samsun! Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini vurdular

SAMSUN’da geldikleri evde kadınların yan odaya geçmesini isteyen 4 kişi, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi (29) tabancayla bacaklarından vurdu. 

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Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde Adnan K., 2’si kadın, 4 arkadaşı ile evdeyken kapı zili çaldı. Adnan K. kapıyı açınca kimliği belirsiz 4 kişi içeri girdi. Bu kişiler, evde bulunan kadınlardan yan odaya geçmelerini istedi. Bir süre sonra şüphelilerden biri, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.’yi tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Adnan K. gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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