Londra'da ortadan kaybolan kadınla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı

Geçen hafta Londra'nın güneyinde Sarah Everard isimli bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alındı.

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33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Everard, 3 Mart günü saat 21.00 sıralarında Clapham semtindeki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Everard'ın, son olarak 21.30 civarında Clapham'daki bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlendi.

Londra Polis Teşkilatı Salı akşamı yaptığı açıklamada, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak Kent'teki bir adreste halen görevde olan bir polis memurunun gözaltına alındığını söyledi.

Komiser Yardımcısı Nick Ephgrave, "Bu akşamki gözaltı ciddi ve önemli bir gelişme. Bu soruşturma üzerinde hızla çalışmaya devam edeceğiz, ancak gözaltına alınan kişinin görevdeki bir polis memuru olması hem şok edici hem de derinden rahatsız edici" dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Londra'daki bir polis karakolunda tutulduğu öğrenildi.

Baş Komiser Katherine Goodwin, "Bu hızlı ilerleyen bir soruşturma ve biz Sarah'yı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi ve ekledi:

"Halktan çok fazla yanıt aldık ve ne kadar önemsiz görünürse görünsün, ortaya çıkmasıyla ilgili olabilecek herhangi bir bilginin paylaşılması talebimizi tekrarlıyorum."

Londra Polis Teşkilatı halktan, Everard'ın kaybolmasıyla ilgili olabileceğini düşündükleri bilgileri polise bildirmelerini istemişti. Everard'ın son göründüğü yol üzerindeki evlerin kamera görüntülerinin de polisle paylaşılması istenmişti.

Ephgrave, "Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı durumun farkında. Sarah'nın ailesi de bu gelişmelerden haberdar edildi" dedi.

Everard'ın ortadan kaybolduğu sırada Clapham'dan Brixton'daki evine doğru yürüdüğü düşünülüyor. Bu yolculuk yaklaşık 50 dakika sürüyordu.

En son saat 21.30 civarında TA205 Poynders Yolu'ndaki bir kapı zili kamerasında görünüyor. Polis, söz konusu evlerin önünü kordon altına aldı.

Arama çalışmalarında polis köpekleri de kullanılıyor.

Londra Polis Teşkilatı, soruşturma kapsamında halktan 120'den fazla telefon aldığını ve bölgedeki 750 evi ziyaret ettiğini açıkladı.

Ailesi ve arkadaşları, Everard'ın bulunmasına yardımcı olmak için sosyal medyadan çağrılar yapıyor.

Ailesi, haber vermeden ortadan kaybolacak karakterde biri olmadığını söylüyor.

Everard, en son yeşil yağmurluk, beyaz desenli lacivert pantolon ve turkuaz ile turuncu spor ayakkabılarla görüldü. Yeşil kulaklık ve beyaz bir bere taktığı düşünülüyor.