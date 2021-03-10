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Beşiktaş'a Fransız golcü! Belçikalılar duyurdu

Belçika basını Beşiktaş'ın, Fransız golcü Thomas Henry'yi yaz transferinde renklerine bağlayabileceğini yazdı.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden yürütmeye başladı. Belçika basını Beşiktaş'ın, Fransız golcü Thomas Henry'yi yaz transferinde renklerine bağlayabileceğini yazdı.

Bu sezon OH Leuven formasıyla 27 maçta 20 gol atıp, 5 de asist yapan oyuncuyu Siyah-Beyazlılar'ın bu sezonun ara transfer döneminde istediği ancak ayrılmasına izin verilmediği hatırlatıldı.

26 yaşındaki golcünün OH Leuven ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor. Henry'in 1.8 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor.

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