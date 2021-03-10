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Mustafa Sarıgül'den 'Trakya'yı Dubai yapacağım' sözü

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100 kanalında katıldığı programda Trakya Bölgesi'ni vergisiz hale getirip, Dubai modeli uygulayacağını söyledi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100 kanalında Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına katıldı.

Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Sarıgül, Trakya Bölgesi'yle ilgili değişim yapmak istediğinden bahsetti.

"Orayı vergisiz bölge yapacağız"

Bayülgen'in, "Neden Trakya'yı Dubai yapmak istiyorsunuz?" sorusuna Sarıgül, "Biz o bölgeye şöyle bakıyoruz; Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Ukrayna. O bölgeye baktığınızda, orası sınır bölgesi. Mesela, Makedonyalılar Almanya, Fransa'ya gitmek istemiyor. Oradan keyif almıyor, bizden daha çok keyif alıyorlar. Bulgaristan, Yunanistan orada bize geliyor.

Biz o bölgeyi, vergisiz bir bölge yaptığımız zaman, 150 milyon o bölgede yaşayan insan var, biz binlerce insanı oraya çekeceğiz. Oraya çektiğimiz zaman Trakya'daki ekonomi, müthiş bir şekilde canlanacak. Oraya gelenler sadece alışverişe gelmeyecekler, Edirne'ye gelecekler, Kırklareli'ne gelecek, Tekirdağ'a gelecekler, tarihi yerleri gezecekler, kültürel yerleri gezecekler. Biz Trakya'yı Dubai yaptığımız zaman, ekonomi ciddi bir şekilde canlanacak." şeklinde cevap verdi.

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