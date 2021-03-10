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Edinson Cavani'nin Manchester macerası kısa sürüyor! İşte yeni adresi

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani'nin uzatma opsiyonunu kullanmadan Arjantin'in Boca Juniors takımına imza atacağı iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sözleşmesi elindeyken sezon başında kadrosuna kattığı Edinson Cavani'nin yaz aylarında Boca Juniors'a imza atacağı iddia edildi.

Arjantin basınının oyuncunun yakın çevresine dayandırdığı habere göre Temmuz ayına kadar Uruguaylı yıldızın çok sevdiği Boca Juniors'a transfer olacağını belirtti. Yakın zamanda Manchester United menajeri Solskjaer'in sezon sonuna kadar Cavani ile sözleşme yenileme isteklerini açıkça söylemesine rağmen Cavani'nin futbol hayatının sonuna kadar Boca Juniors'ta oynamak istediği öne sürüldü.

Arjantin basını sezon sonunda yeniden serbest kalacak olan Cavani'nin Boca Juniors Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme ile defalarca görüştüğünü kaydetti. Bu görüşmelerin sonucunda ise Cavani'nin %60 ihtimalle sarı lacivertli formayı sırtına geçireceği iddia edildi.

Cavani'nin babası Luis Cavani de oğlunun İngiltere'de mutlu olmadığını geçtiğimiz gün açıklamıştı.

34 yaşındaki Uruguaylı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahne aldı ve 7 gol 2 asist üretti.

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