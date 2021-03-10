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İstanbul'da tramvayda korku dolu anlar! Ayağına basınca dehşeti yaşadı!

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da tramvay durağında bekleyen kişi, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı.

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Olay, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik durağında saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen Servet Adıyaman, tramvaya binmeye çalışırken yanlışlıkla yanındaki bir kişinin ayağına bastı. Bu duruma sinirlenen şahıs, Adıyaman ile önce tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs yanındaki bıçağı çıkararak, Adıyaman’ın ayağına sapladı.

Olayı gerçekleştiren şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Adıyaman’ı ambulansta ayakta tedavi etti. Adıyaman, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Bacağından hafif yaralanan Servet Adıyamanlı, “Akli dengesi yerinde değildi herhalde. Tramvayın dışında oldu” ifadelerini kullandı.

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