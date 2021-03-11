Sosyal medya anketi bomba! En beğenilen siyasetçi bakın kim
AK Parti, sosyal medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin anket yaptı. Katılımcıların yüzde 79.6'sı sahte hesapların yasaklanmasını istiyor. Öte yandan ankette, sosyal medya paylaşımları en çok beğenilen siyasetçiler arasında yüzde 26.5 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer aldı.
26 ilde 1512 kişi ile yapılan ankette vatandaşların yüzde 56’sı en çok Instagram kullandığını söylerken, onu Facebook, Twitter ve Youtube takip etti. Yüzde 19’u ise sosyal medya kullanmadığını söyledi.
'Algı operasyonlarının' etkisi
AK Parti tarafından yapılan ve MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan ankette, vatandaşların sosyal medya platformlarını hangi amaçla kullandığı, 'algı operasyonlarının' etkisi ve öne çıkan siyasetçiler değerlendirildi.
"Siyasetçilerin hesaplarını takip ediyor musunuz?"
Bu kapsamda, "Sosyal medyada siyasetçilerin hesaplarını takip ediyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 58,8’i "Hayır takip etmiyorum", yüzde 25,8’i "Evet, sadece benimle aynı görüşteki siyasileri takip ediyorum" ve yüzde 15,4’ü "Evet, farklı görüşlerden siyasileri takip ediyorum" cevabını verdi.
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun imzalı habere göre, ankete katılanların yüzde 25.1’i sosyal medyadaki siyasi tartışmalara nadiren katıldığını, yüzde 6’sı sıklıkla katıldığını, yüzde 68,9’u ise hiçbir zaman katılmadığını ifade etti.