ABD'den flaş karar! İran Devrim Muhafızları'ndan 2 kişiyi kara listeye aldılar

ABD, İran Devrim Muhafızları'ndan 2 kişiyi kara listeye aldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin İran'daki siyasi mahkumlara ve protestoculara 2019 ve 2020 yıllarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Ali Hemmatian ve Masoud Safdari'nin kara listeye aldığını açıkladı.

Bakan Blinken, ABD’nin İran’ı herhangi bir insan hakları ihlalinden sorumlu tutmak için kullanılabilecek çeşitli araçları gözden geçirmeye devam edeceğini belirtti.

Öte yandan ABD'nin, günün erken saatlerinde İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında İran ile ilgili endişelerini dile getirdiği açıklandı.