Ataşehir'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 İranlı tutuklandı

ATAŞEHİR'de döviz bozdurma bahanesiyle durdurdukları bir kişinin 12 bin 500 lirasını tırnakçılık yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, polise başvuran Hasan G. (61), 1 Mart'ta yolda yürürken kendisini durduran yabancı uyruklu 3 kişi geldi. 3 İranlı olduğu öğrenilen şüpheliler, ilk olarak Hasan A.'ya dolar bozdurabilecekleri bir döviz bürosu adresi sordu. Şüpheliler, yolu tarif eden Hasan A.'ya yolun uzak olduğunu belirterek "Çok acelemiz var, üzerimizde 3 bin dolar para var. Dolarımızı kurun alt seviyesinden 6 liradan bozdur" dedi. Hasan A., 3 bin dolar karşılığında 18 bin lirayı üç şüpheliye teslim etti. Doları bozdurmaktan vazgeçtiklerini söyleyen şüpheliler kalan parayı Hasan A.'ya teslim ederek hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Hasan A. şüpheliler uzaklaştıktan sonra 12 bin 500 lirasının çalındığını fark etti.

"Parayı kabartarak teslim etmişler''

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmanın ardından 7 Mart'ta İran uyruklu Hüseyin T., Akdar Hüseyin R. ve Mustafa J.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.