Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak cevabı! Damat kadar taş düşsün başınıza...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak dönemiyle ilgili sorularına cevap verip, "Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza..." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Son haftalarda CHP kanadında Berat Albayrak'la ilgili bir paylaşım yarışı olduğunu belirtip, "Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza..." diye konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

- Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç kandilinizi tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, ümmetimize huzur ve esenlik vermesini diliyorum.

- Biz Meclis dışında kalmıştık. O dönemde sayın Deniz Baykal'ın sergilediği duruşla Meclis'te yapılan yasayla bu yasağımız kalktı. Biz de 9 Mart 2003'te Meclis'teki yerimizi aldık, ardından Başbakanlık görevimizi üstlendik.

3 Kasım 2002'den bugüne kadar AK Parti Milletvekili olarak hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

- 2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan ettik. Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir.

- Manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabileceğine ihtimal vermiyorum. Malazgirt'ten bu yana üzerimizdeki yaşadığımız toprakları vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum.

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere erinden başkumandanına kadar tüm ordumuzu minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyorum. Türkiye'nin son 7-8 yıldır İstiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamayanlara Rabbimden hidayet diliyorum.

- Türkiye yenilebilir enerji başta olmak üzere gerçekleştirdiği enerji atılımlarıyla dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu'dur. Ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye'ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyeti vardır.

Son haftalarda bir şey dikkatimi çekiyor

- Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza...

- Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Para Hazine'de... Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir.

- Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya... Orada... Sözcünüz Hazine'de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine'sini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler.

- Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey'in yardımcısıydı. Berat Bey'in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık.

- Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz belki de dünyada en güçlü filolardan biri haline geliyor. İstersem ben bunları kiralarım. Bunlar çok ciddi miktarlarla kiralanıyor. Türkiye eşlini açan değil el veren konumundadır.

- Ey o tweeti atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı. Çok nankörsünüz be. Siz bunları duymadınız mı, görmediniz mi? Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz.

- Akkuyu da Berat Bey'in görevde olduğu dönemde başladı. Sayın Putin'le inşallah 3. reaktörün temel atma törenini yapacağız. Ardından 3-4 ay sonra 4. reaktörün temel atma törenine sıra gelecek.,

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? Yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet sizi adam sansın.

- Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji konusunda geçtiğimiz 18 yılda takdire şayan gelişme gösterdiğimizi kimse inkar edemez. Bunlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz işimize bakıyoruz. Maliyeciyim falan diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez, biz işimize bakalım. Bunlar içinde de yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz 19 bin megavattan 61 bin megavatın üzerine çıktı.

- Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu diye sorma. Siz tarihinize bakın. Sizin döneminizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı, onun hesabını verin.

- Bu sondajları kiralık gemi ile yaptırsaydık satın aldığınızdan daha fazla bedel ödeyecektik. Derin sondaj alanında Türkiye'nin önde gelen bir kaç ülkesinden biri olduk. Bu kazanımları saylayan sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ben teşekkür ediyorum.

- Doğalgaz imkanı sunulan nüfusun oranı son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 84.4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Büyük oranda vatandaşlarımız doğalgaza geçiyor. Bugün 81 ilin tamamında doğal gazdan istifade ediliyor. Boru kütüklerle gönderirlerdi.

Milletten alamadıkları iktidar vizesini...

- Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini, ülkesinin felaketinde arayacak kadar muvazeneyi yitirenler olabiliyor. Bunlara da yanlış yolda ilerlediklerini anlatmaya çalışıyoruz, hep birlikte çalışacağız.

- Şahsımıza, ailemize, Meclis’teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz.

- Şayet kamuoyunun önüne şöyle en basitinden bile olsa bir projeyle çıkamıyorsanız, ülkenin enerjisini boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın.

- Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki, yanlarında yörelerinde tuttukları kesimler arasındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden, duymazdan özellikle gelenlerin elbette millete hizmet gibi bir davası olmaz.

Verilecek hesabımız yok, biz yere sağlam bastık

- Bizim verilecek hesabımız yok. Biz yere sağlam bastık. Doğal gaz yoktu ülkede. Götürülemiyordu. Neler yaptık ortada. Yapılanları anlatmak kolay ama görmek daha önemlidir. Şimdi hazırladığımız videoda bunu bir görelim bakalım neler yapılmış. Türkiye karanlıktı karanlık. Elektrik olmayan bile birçok yer vardı.

Bizimle rekabet etmek istiyorlarsa CHP'yü tüyo veriyorum



Kalkınma konusunda gösterdiğimiz gayretlere bazı çevrelerden destek bulamadığımızı üzüntüyle ifade etmek isterim. Bizimle yarışmak istiyorlarsa daha önce de tüyolar vermiştim. Bizim yaptıklarımızın daha fazlasını vadetmektir. Muhalefete düşen;

-"Bunlar 11 bin 600 km demiryolu yeniledi biz 22 bin 200 km yapacağız" demektir.

- "Bunlar 10 binlerle ifade edilen terörist sayısını 300'ün altına düşürdü biz 1 tane bile bırakmayacağız" demektir.

- Bunlar yılda 60 milyar sosyal yardım yapıyor. Biz 120 milyar yapacağız" demektir.

- "Bunlar 126 yeni OSB açtı, biz 252 OSB açacağız" demektir.

- "Bunlar 1 milyon toplu konut yaptı. Biz 2 milyon yapacağız" demektir.

- Eğer bunları kuru sözle bile ifade edemiyorsanız milletin enerjisini de vaktini de boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız yalan ve iftira ile şerrinizi kimseye bulaştırmayın.

- İnşaallah bu temennimiz karşılık bulur da Türkiye vizyon sahibi bir muhalefete kavuşma hayalini de elde eder. Aksi takdirde biz kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.

Koronavirüsle mücadele

- Değerli arkadaşlar koronavirüs dünyanın karşılaştığı bir büyük imtihandır. İlk aylardaki maske karmaşasını, solunum cihazı, yoğun bakım yatağı krizlerini hatırlayın. Dünya devlerinde oldu bunlar. İnsanların üzerine çöken korku ve umutsuzluk iklimini hatırlayın. Hamdolsun Türkiye hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi.

Vatandaşlarımızın hayatlarının her alanını kuşatan tedbirlerle ilerledik. Sadece sağlık değil, iş istihdam her şey...

Utanmadan sıkılmadan tweetler atıyorlar. Maske dağıtamamışız. Tedbirsiz kalmışız. 146 ülkeye maske gönderdik biz. Kendi vatandaşımızı unutur muyuz? İhmal eder miyiz? Biz oralara da gönderdik çünkü dünyanın neresinde sıkıntı varsa biz orada olmamız gerektiği inanç ve medeniyetimiz gereği yaptık.

Bugün Türkiye aşılamada en üst sırada. Salgın tedbirleri ve yönetimde de çok iyi bir noktadayız. Son kriterlerle 4 grupta renklendirdik ve yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre belirledik. Böylece durumu iyi olan iller kazanımlarına sahip çıkmak, kötü olanlar da iyileşmek için çalışmalar yürütüyor.

- Şehirlerimizi vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, aşılama oranı gibi kriterlere göre 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre kademeli olarak belirledik.

- Böylece durumu iyi olan illerin kazanımlarına sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerin de iyiye doğru gitmek için çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte, bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz.