Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrıldı! İşte KAP açıklaması

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda ile yollar ayrıldı. Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini KAP'a bildirdi.

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir pazarlık halindeydi. Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, son Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.

Belhanda neler demişti?

Belhanda, 2-2 sona eren Sivasspor maçından sonra şu ifadeleri kullanmıştı; "Biz pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Bu şekilde oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım."

Belhanda ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı yönetim, 2-2 biten Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin ile alakalı açıklamaları sırasında kulüp yönetimine eleştirilerde bulunan Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile yollarını ayırdı.

Kulüpten açıklama var

"Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle" şeklinde ifadelerin yer aldığı KAP açıklaması şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."