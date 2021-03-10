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İstanbul’da yeni karar! Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Buna göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler. Öte yandan HES kodu sorgulanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

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Normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu gelişme, iç turizmde canlanmanın önünü açtı. Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında % 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, " Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır. Yolcular otobüsler HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor." dedi.

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