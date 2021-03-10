BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 8,90
ALTIN 417,89
HABER /  EKONOMİ

Gaziantep'te salgında talep patladı! 3 TL'den 6 TL'ye fırladı

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgınıyla birlikte Gaziantep'te plastik ürünlere talep patladı. Ambalaj ve hijyen gereçleri satan firmalar ise satıştan memnun oldukları kadar gelen zamlardan da şikayetçi oldular.

Abone ol

Gaziantep’te, ambalaj ve plastik ürün satışı yapan Cihat Çeliktürk, pandemi sürecinde en fazla plastik bardağın satıldığını söyledi. Satışlar artarken fiyatlarında yükselişe geçtiğini belirten Çeliktürk, “Pandemi nedeniyle paket servise geçen esnaf arkadaşlarımız da zor durumdalar, onların da işleri çok iyi olmadığı için ambalaj sektöründe de bazı sıkıntılar tabii ki yaşandı. Buna istinaden fiyat artışları da çok olduğundan ambalaj sektörü baya etkilendi. Son zamanlar da gelen zamlar nedeniyle yaklaşık olarak ambalaj sektöründe plastik ile ilgili, yüzde 50-60’a yakın bir fiyat etkilenmesi oldu. Bu da hem işlere hem de esnafa çok farklı bir şekilde yansımaları oldu” dedi.

Pandemi döneminden önce 3 TL’ye satılan plastik bardağın paketinin şu anda 6 TL‘ye satıldığını ifade eden Cihat Çeliktürk, “Yüzde yüz gibi bir fiyat artışı oldu bu üründe. Buna göre diğer satmış olduğumuz ürünlerde de, naylon poşetlerde yüzde yüze yakın zamlar geldi. Bu da hem bizim işimize hem de esnafın işini olumsuz etkiledi. Plastik bardak, kaşık, çatal, tabak pandemi döneminde satılan en fazla ürünler bunlar. Özellikle pandeminin başladığı ilk zamanlarda insanlar çok daha farklı yakalandılar. Ondan dolayı evlerinde geçirmiş oldukları sürede plastik ürünlere ve hijyen ürünlerine hayatlarını geçindirmek zorunda kaldılar. Bu tabii ki ambalaj sektöründeki malların iyi satılmasına neden oldu. Pandemi biraz yavaşladı gibi oldu ve bu sefer de çok farklı zamlar geldi” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik yeni kararı duyurdu! Kilis'te filyasyon ekibinden bilgi saklayanlara 3 bin 450 lira ceza kesilecek
Ermenistan'da her şey sar baştan! Ordu yeniden Paşinyan'ın istifası istedi
Evlat nöbetindeki aileleri tehdit eden PKK'lı Demirtaş'a acılı ailelerden tepki
Kur'an'da Miraç Kandili Necm ve İsra suresi ! Kandil gecesi okunacak dua
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: HGS ve OGS'de yeni uygulama başladı
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Suriye'de siyasi geçiş olana kadar yaptırımlar sürecek
Peygamberimizin okuduğu dua Miraç Kandili duaları ve HZ. Muhammed'in kıldığı namaz
İstanbul’da yeni karar! Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı
Meyers Leonard ırkçı söylemin ardından kadro dışı kaldı
Gökhan Töre'den Beşiktaş'a kötü haber! 2 hafta yok
Yorumlar