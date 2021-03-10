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Analiz sonuçları açıklandı göktaşın sırrı ortaya çıktı! Meğer...

CEZAYİR'de geçen yıl düşen göktaşıyla ilgili yapılan analiz çalışmasının sonuçları açıklandı.

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Fransa'daki Batı Brittany Üniversitesi'nden Jean-Alix Barrat liderliğindeki bilim insanları, Cezayir’e geçen yıl mayıs ayında düşen bir göktaşının üzerindeki analiz çalışmasını tamamladı. Analiz çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Fransız bilim insanları, meteorun antik bir gezegene ait olduğunu ifade etti.

Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi. Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda “Bu göktaşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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