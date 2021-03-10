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HABER /  POLİTİKA

Ermenistan'da her şey sar baştan! Ordu yeniden Paşinyan'ın istifası istedi

ERMENİSTAN'da sular durulmuyor. Üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi yönündeki çağrısını yineleyen bildiri yayımladı. 

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Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre, Ermenistan ordusunun üst düzey komutanları, Paşinyan'a yaptıkları istifa çağrısını yinelediklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

Ermenistan ordusu 25 Şubat gününde Paşinyan'a istifa çağrısı yapan iki bildiri yayımlamıştı. Paşinyan, çağrının bir "darbe girişimi" olduğunu söylemiş ve destekçilerini sokağa çağırmıştı. 

Paşinyan,  "girişimden" sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almış ancak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bunu reddetmişti. Paşinyan bugün bir kez daha Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Hükûmet, görevden alma kararının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. 

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