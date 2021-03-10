Adetliyken Fatiha ve Kuran okunur mu? Kandilde adetliyken okunacak dualar

Adetli kadınların Kandil gecelerinde Fatiha okumalarında mahsur yoktur. Hayz (regl) durumunda Kuranı Kerim okunmasıyla ilgili ise farklı görüşler var.

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Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması ve Kur'an okuması haram deniliyor. Buna delil olarak da Peygamber Efendimizin hayızlı (adetli), lohusa ve cünüb kişilerin Kur’an okuması ile ilgili şu hadisi gösteriliyor: “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,) Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.”

Bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur’an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir. Buna karşılık karşıt görüş belirtenler de var. Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş'e göre adetliyken namaz da kılınır Kuranı Kerim de okunur. Adetliyken kuranın yasakladığı tek şey cinsel ilişkiye girmektir.

Adetli kadınların ibadetine ilişkin Kur'anı Kerim'de geçen Bakara suresinde şöyle denilmektedir:

"Sana hayd (âdet görme)den soruyorlar. De ki: 'O eziyettir.' Âdet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever!" (Bakara: 222)

Adetliyken Fatiha okunur mu? : Fatiha dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

Kandil gecesi okunacak dua

Kandil gecesinde edilebilecek kıymetli dualar var. Peygamberimizin de sıklıkla ettiği dua şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Regl olan kadın zikir çekebilir mi?

Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur. Adet olan kadınların veya cünüplerin, Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı hâlde olanlar, Kur'an-ı Kerîm'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.