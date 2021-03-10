Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki sergi açılışında son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 100. Yılında İstiklâl Marşı Sergisi Açılış Programı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. "İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde insanımız moral, cesaret, umut aşılamıştır." diyen Erdoğan, "Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. Mehmet Akif, haksızlığa karşı susmayanların da şairidir." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli mutabakat metni olarak da görüyoruz"

12 Mart’ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir. İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

"Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır. Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

"Bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor"

Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak, biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz.