Kocaeli'de internetten 200 TL'lik mont sipariş ettiler kutudan çıkana bakın

"Bizi engellediler"

Tüketici haklarına, ardından da kaymakamlığa ulaştığını dile getiren Şengüler, "Tüketici hakları bize, ürünün faturası olmadığı için kaymakamlığa gitmemizi söylediler. Kargo fişlerini de alarak kaymakamlığa gittik onlar da, ‘Fatura olmayınca bir şey yapamayız, bildiğiniz kandırılmışsınız’ denildi. Sayfaya sürekli mesaj attık ve bizi engellediler. Aynı zamanda sayfanın sürekli ismi değişiyor. Onlar cevap vermeyince arkadaşıma, 'sen ürün alacakmışsınız gibi sayfaya yaz, bakalım sana cevap verecekler mi?' dedim. Arkadaşımda sayfaya yazınca ona geri dönüş yaptılar. O da 200 TL değerinde ayakkabı siparişi verdi, kargonun içinden 20 TL değerinde bezden bir ayakkabı çıktı. Kendim için değil, kız kardeşim için üzüldüm. Elimizden bir şey gelmiyor. Bundan sonra herhalde hiçbir internet sitesine güvenmeyeceğiz. Mağdur durumdayız bu herkesin başına gelebilir, ki zaten başkalarının da başına da gelmiş" diye konuştu.