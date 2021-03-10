Kandilde çekilecek zikirler ve tesbihler! Tesbih namazı kılınışı

Miraç Kandili gecesini dua ve ibadetlerle geçirmek gerekir. Yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılabilir ve zikirler çekebilirsiniz.

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Miraç Gecesi Receb ayinin 27.nci gecesi olarak biliniyor. Yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

Miraç Kandili'nde tesbih çekmek çok önemlidir. Peygamber Efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir. Kandil gecesinde "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

12 rekatlık hacet namazından sonra şu teşbihler çekilir:

"Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havlevelâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"

Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

"Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh."

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

Salavat-ı Şerif okunur:

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.

Kandilde tesbih namazı kılınışı



Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

Tesbih namazından sonra şu tesbih çekilebilir:

"Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm"

Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.