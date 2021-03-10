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Emeklilik planları yapıyordu! Gaziantep'te eve giden çocuklar şok oldu

Demirören Haber Ajansı
Emeklilik planları yapıyordu! Gaziantep'te eve giden çocuklar şok oldu

GAZİANTEP'te emeklilik planları yapan 62 yaşındaki Hacı Osman Çetin, yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kocatepe Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Hacı Osman Çetin, dün akşam saatlerinde çocuklarıyla yemek yedikten sonra yalnız yaşadığı evine döndü. Sabah saatlerinde beraber kahvaltı yapmak için arayan arkadaşı Çetin'e ulaşamayınca, durumu çocuklarına bildirdi. Eve giden çocukları, babalarını hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla eve gelen ekiplerin kontrolünde Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen ve 2 ay sonra emekli olma planları olduğu öğrenilen Çetin'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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