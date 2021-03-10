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Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında cuma günü oynanacak haftanın açılış maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. Cuma günü Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın açılış maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 12, 13, 14 ve 15 Mart tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

12 Mart Cuma
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi
13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - A.Hatayspor: Suat Arslanboğa
16.00 A.Alanyaspor - FT. Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 HK.Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantep FK - Y.Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - İH.Konyaspor: Volkan Bayarslan

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