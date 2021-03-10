Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Kırım' açıklaması: Türkiye'nin er ya da geç anlayacağından eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım ile ilgili tutumundaki haklılığın Türkiye tarafından er ya da geç anlaşılacağından emin olduklarını belirtti.

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Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden bağlanmasının 7. yıl dönümü yaklaşırken Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısında Kırım meselesinin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere yansımalarını değerlendirdi. Kırım konusunu Moskova-Ankara hattındaki ihtilaflı konulardan biri olarak tanımlayan Peskov, "Türkiye'nin Kırım tutumunu kabul etmiyoruz ve kendi tutumumuzu sabırlı bir şekilde izah etmeyi sürdürüyoruz. Türk meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin Rusya'nın tutumunun doğruluğunu ve haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

"Rus-Türk partnerlik ilişkilerini etkilemiyor"

Peskov, Moskova ve Ankara arasındaki Kırım'la ilgili ihtilafın iki ülkenin partnerlik ilişkilerini etkilemediğini belirterek "Bizim için Kırım sorunu diye bir sorun bulunmuyor" diye vurguladı.

Liderlerimiz zorlu gelişmelere rağmen uzlaşma noktası bulmayı başardı.

Türkiye'nin Rusya'nın çok önemli bir partneri, stratejik partneri olduğunun altını çizen Peskov, iki ülkenin tüm bölgesel sorunlarda yakın işbirliği içinde olmasını örnek gösterdi ve şöyle devam etti: Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ve üçlü bildiri kapsamındaki yükümlülüklerin ifa koşullarının izlenmesi için Azerbaycan'da kurulan merkez kapsamında Türklerle yakın işbirliğimiz sürüyor, Suriye'de çok aktif bir etkileşim yürütülüyor. Suriye'de yaşanan zorlu gelişmelere rağmen Türkiye ve Rusya liderleri her zaman uzlaşma noktası bulmayı başardı. Partnerlerimizin zorlu durumlarda bile uzlaşma aramaya yönelik siyasi iradesine çok değer veriyoruz.