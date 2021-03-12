Batman'ın öteki yüzü! Sokakların kaderini de duvarların renklerini de değiştiren kadınlar

Batman’ın en eski mahallerinden biri olan Kısmet Mahallesi, dar sokakları size Diyarbakır’ın Bağlar Mahallesi’ni anımsatırken mahallenin eski oluşundan ve geçmişten günümüze belediye yönetimlerinin ise yeterli hizmet vermedi. Cadde ve sokaklarının yanı sıra alt yapısı da eskiyen mahalle kentin en yoksul mahallerinden biri aynı zamanda. Uyuşturucunun rahatlıkla sokak aralarında satılması ve çevrede bulunan metruk yapılar nedeni ile dahi kimi zaman gündüzleri gezerken içinizi ürpertecek bir mahalleydi. Taki, 37 yaşındaki Yıldız Tüzer, çocukluk hayali olan resim tutkusunu rutubet kokulu dar sokakları renk cümbüşüne çevirene kadar…