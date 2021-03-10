BIST 1.557
DOLAR 7,59
EURO 9,03
ALTIN 417,26
HABER /  SAĞLIK

Trabzon'da gaz şikayetiyle gitti karnından çıkan doktorları şok etti

Demirören Haber Ajansı

TRABZON'da 52 yaşındaki Sebahattin H. şişkinlik ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede karnından, ameliyatla 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Abone ol

Kentte geçen hafta karnındaki şişlik ve gaz şikayeti için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sebahattin H., tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği’nde yapılan tetkikler sonrasında hastanın karnında kitle tespit edilince ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatla hastanın karnının sağ kısmından 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altına tutulan ve daha sonra servise alınan Sebahattin H.’nin genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanın sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımında ekibini kutlayan Çelik, "Karında şişlik ve gaz şikâyeti ile bize müracaat eden hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 cm'lik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kg olarak ölçüldü. Hastamız post op yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da denemek için üretti milyonlar kazandı! Avrupa sıraya girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Kırım' açıklaması: Türkiye'nin er ya da geç anlayacağından eminiz
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı! Araçta yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Emeklilik planları yapıyordu! Gaziantep'te eve giden çocuklar şok oldu
Kandil simidi tarifi Arda'nın kandil simidini evde yapabilirsiniz
Ekrem İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması
Emine Erdoğan'dan tepki: Kurumuş bir gölün hüznünü yaşamadığımızdan bol keseden plastik kullanabiliyoruz
Kandilde çekilecek zikirler ve tesbihler! Tesbih namazı kılınışı
Cihat Yaycı kritik Türkiye-Mısır arasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
Çok az kaydı var Antalya'da ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı
Yorumlar