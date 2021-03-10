Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin 18 Mart'taki Büyük Kurultayı'na katılacak mı? Son karar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağı iddia edildi. AK Parti kaynaklarına dayanarak haberi "flaş" olarak duyuran DHA, daha sonra AK Parti kaynaklarına dayanarak bu haberini yalanladı.

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Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti. Bu Türk siyaset tarihinde bir Cumhurbaşkanı'nın ve bir Genel Başkanın başka bir partinin kongresine katıldığı ilk toplantı olacaktı. Arcak haber gerçek çıkmadı...

DHA ortalığı karıştırdıktan 1 saat sonra geçtiği yeni haberinde eski haberini yalanladı. DHA haberinde, "MHP'nin, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağı öğrenildi. AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi" denildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Cenova da Erdoğan'ın MHP kongresine katılacağı haberini canlı yayında doğrulayarak şunları söylemişti:

"AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin davetini hatırlatıp "18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim" ifadesini kullandı.

Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.

Erdoğan MHP Kongresi'nde kürsüye çıkar bir konuşma yapar mı sorusu da aklıma takıldı. Baktığım zaman MHP’nin kongrelerinde böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Teamül olarak dışarıdan gelen konuklara söz verilmiyor idi. Eğer Cumhurbaşkanı kongreye giderse, konuşma niyetini de ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı’na da söz verilir diye tahmin ediyoruz.

Daha çok yeni bir gelişme Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla paylaştı, 'Bir heyetle gidelim' dedi. MHP’de de hazırlıklar son aşamada. Salgın sebebiyle çok geniş tutulmuyor katılım. Dışarıdan izleyici alınmaması kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliler arasında.