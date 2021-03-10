İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Abone ol
Söz konusu soruşturma kapsamında Sultangazi’de bir matbaa ve bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Matbaada bulunan çok sayıda yasaklı yayın ile dijital malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.