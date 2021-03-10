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Koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da pozitif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı ve 42 evde karantina uygulaması başlattı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 42 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 42 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor. 

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