BIST 1.557
DOLAR 7,59
EURO 9,03
ALTIN 417,20
HABER /  YEREL

Karabük'te Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

Karabük’te kum ocağında taş kırma makinesinde kaynak yapan 2 işçi kapağın kapanması sonucu sıkışarak feci şekilde can verdi.

Abone ol

Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi’ndeki kum ocağında çalışan Mustafa Özdemir (50) ve Yunus Özdemir (41), bakım çalışmaları kapsamında kaynak yapmak için taş kırma makinesinin içine girdi.

Taş kırma makinesinin kapağını tamamen açmayan güvenlik kilidini kapatmayan işçilerin üzerine kapağın kapanmasıyla bulundukları yerde sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırarak sıkışan işçilere yardıma koştu.

Kilolarca ağırlıktaki kapağın kapanması sonucu makine içinde sıkışan işçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alınması sonrası Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 2 işçinin cenazeleri otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de vurup öldürdü! Son sözü pes dedirtti: Öldürme niyetim olsa...
BDDK'dan Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Akşener'e sert yanıt: Ölüm formu
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'ne tepki! Kabul ettik de ne oldu?
Koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı
Kastamonu'da feci ölüm! Tamirat yaşlı adamın hayatına mal oldu
İzmir'de 'bakımsız' olduğu için döverek öldürdü denmişti meğer...
Beylikdüzü'nde bir kadın öldürülmüş halde bulundu! İnceleme sürüyor
Türk siyasetinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin 18 Mart'taki Büyük Kurultayı'na katılacak
Yorumlar