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PKK’nın karargah olarak kullandığı okulun bodrumunda tünel bulundu

İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınar Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu. Tünel güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bölgede terör faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından son 1 yıl içinde Tel Abyad'da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Resulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

Okulun bodrum katında tünel bulundu

Son olarak ise Resulayn'da daha önce terör örgütünce karargaha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu. Bulunan tünel güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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