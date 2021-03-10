Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS temel atma törenine katıldı! Son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü ünitesinin temel atma törenine videokonferans yöntemiyle katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır." açıklaması yaparken, Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Bu öncü projenin hayata geçirilmesi Türk-Rus partnerliğini daha da pekiştirecektir." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılında devreye almayı planlıyoruz"

Bu güzel etkinliğe bizzat teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye'mize kazandırdığımız eserin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu sene büyümemize inanıyoruz. 'Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır' anlayışıyla bu alanda yapılan projeleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz.

Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Hedefimiz enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan enerji sepetini ülkemize eklemektir. İlk reaktörünü 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız.

Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.

"Kovid-19 salgını da bizi engelleyemedi"

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 3. ünitenin temelinin beton dökme işlemi için talimat vereceğiz. Bu arada montaj konusunda, teknik konularda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Kovid-19 salgını da bizi engelleyemedi.

Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu.

Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.

Modern yenilikçi yöntemler uygulanıyor. En sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. NGS'nin siparişlerinin büyük bölümü Türk firmalar tarafından sağlanıyor. Değerli dostlar, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bugünü resmi bir törenle kutlama teklifinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnancım tamdır. Bu öncü projenin hayata geçirilmesi Türk-Rus partnerliğini daha da pekiştirecektir.

"Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende şu açıklamaları yaptı: Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak.

Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.