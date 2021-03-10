BIST 1.565
DOLAR 7,54
EURO 8,97
ALTIN 416,70
HABER /  YEREL

Antalya'da 'patlamalara uyandık' deyip anlattı! Akrabasının ifadesi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da eniştesinin kardeşinin aracını ateşe veren adamın ifadesinde “Bir anlık sinirle yaktım” demesi herkesi şaşırttı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi 1055. Sokak'ta meydana geldi. Dün gece bir apartmanın önündeki otomobilin yandığı ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Karakolu ve Manavgat İtfaiye ekipleri olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürürken, jandarma ekipleri tarafından yanan otomobilin yakınında yakalanan Oğulcan Ç. gözaltına alındı. Olayda Ahmet Ö.'ye ait 07 GPR 56 plakalı Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin rampa aşağı hareket ederek arkadan çarptığı Yeliz Keleş’e ait 07 N 9903 plakalı araçta da hasar meydana geldi.

Yanan otomobilin çarparak zarar verdiği aracın sahibi Yeliz Keleş, gece dışarıdan gelen patlama seslerine uyandıklarını belirterek, “Önce deprem olduğunu sandık. Dışarıya baktığımızda otomobilin yandığını ve patlamalar olduğunu gördük. Bir anda yanan otomobil hareket etti ve benim aracıma çarptıktan sonra 50 metre ileride durdu. İtfaiye ve jandarma ekipleri gelip müdahalede bulundu. Yakan şahsı da jandarmalar yakaladı” diye konuştu.


“Bir anlık sinirle yaktım”
Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan Oğulcan Ç., ifadesinde eniştesinin kardeşi olan Ahmet Ö. ile aralarında husumet bulunduğunu, bir anlık öfkeyle aracı koltuğunu tutuşturmak suretiyle yaktığını belirtti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Oğulcan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da oğlunu boğarak öldüren baba: Karşıma alıp öldüreceğimi söyledim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Büyük destek! İzmir'in ilçelerine 'Love Erdoğan' afişi asıldı
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS temel atma törenine katıldı! Son dakika açıklamalar
Kocaeli'de çalınan lüks otomobil İstanbul'da ele geçirildi
Karabük'te Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi feci şekilde can verdi
BDDK'dan Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni
Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası 2023'te yeniden üretime geçecek
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Akşener'e sert yanıt: Ölüm formu
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.’si oldu
Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'ne tepki! Kabul ettik de ne oldu?
Yorumlar