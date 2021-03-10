Türkiye İstatistik Kurumu, danışma kurullarını lağvetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti.

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Bloomberg HT'ye konuşan üç kaynak üyelere bilgi verildiğini ve kurulların lağvedildiğini duyurdu. Kaynaklardan biri yapılan açıklamada 2022 için kurulların yeniden aktif hale getirilmesi konusunun değerlendirileceği bilgisinin verildiğini aktardı. TÜİK, konuyla ilgili sorularını ilk etapta yanıtlamadı.

TÜİK, vekaleten başkanlık görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde verilerde şeffaflık ve iyileştirme amaçlarıyla söz konusu danışma kurullarını kurma kararı almıştı.