BIST 1.565
DOLAR 7,53
EURO 8,97
ALTIN 416,34
HABER /  YEREL

İstanbul Beylikdüzü'nde başından vurulmuş kadının cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir kadın, evde başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay sırasında kadının evinde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alınırken; olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespiti için soruşturma sürüyor.

Abone ol

İSTANBUL Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda; 10 katlı apartmanın 6'ncı katında yaşayan kadının erkek arkadaşı silahıyla evine geldi. Kısa süre sonra evden silah sesi duyulurken; çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, içeri girdiklerinde başından vurulan kadını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma ve kadının otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun çok daha ölümcül olduğu kanıtlandı
Miraç kandilinde adetliyken okunacak dualar! Peygamberimizin duası
Antalya açıklarında Akdeniz'de deprem oldu Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Doğu Akdeniz'de Yunanistan için harekete geçti
Haddini aştı! İsveç'te milletvekili televizyon programında İslam'a hakaret etti
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi
Muğla'da 18 yaşındaki Gamze'nin ölümü ailesini yasa boğdu
Pozitif vaka sayısı arttı! Eskişehir’de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak kritik zirvenin tarihi belli oldu
Antalya'da Suriyeli işçilerin kaldığı 7 baraka cayır cayır yandı
Yorumlar