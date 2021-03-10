Çocuklar neden koronavirüsten daha az etkileniyor?

Avustralyalı bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çocuklardaki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörlerinin üretildiği burundaki epitel doku hücrelerinin daha az aktif olduğu için çocukların Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı başkalarına bulaştırma ihtimalinin daha az olduğunu açıkladı.

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Avustralya’da yer alan Quensland Üniversitesinden bilim insanları, 10 yaşından daha küçük olan çocukların yetişkinlere kıyasla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna ve semptomlara daha az duyarlı olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında yetişkinlerden ve çocuklardan alınan birincil burun epitel (deri) hücrelerindeki koronavirüsün varlığını karşılaştırdı.

Ön sonuçları bioRxiv’de yayımlanan araştırmada; çocuk ve yetişkinlerin burun ve ağız gibi bölgelerdeki epitel doku hücrelerinde (NEC) aynı miktarda ACE2 ve TMPRSS2 proteini üretildiği ancak çocuklardaki dokuların da az reaksiyon gösterdiği için koronavirüse karşı daha az duyarlı olduğu belirtildi.

'Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2' (ACE2) adlı protein enziminin koronavirüse hücre kapısını açan 'kilit' işlevi gördüğü ifade edildi. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2, kan basıncının düşmesinde rol oynuyor. Bilim insanları, aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini ancak Kovid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti. Koronavirüsün başak proteinin tutulmasına yardımcı olan ACE2 enziminin ardından ise 'Serin Proteaz TMPRSS2' virüsün hücrelerde çoğalmasına izin veriyor.

Protein ekspresyonu yetişkinlerde daha yüksek

Araştırmacılar, ACE2 ile TMPRSS2 protein ekspresyonunun (bir genin uygun şartların olması halinde veya zamanın gelmesi durumunda okunarak içeriğindeki bilginin aminoasit ve protein sentezinde kullanılması) çocukların burunlarındaki epitel hücreleri kıyasla yetişkinlerde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirdi.

Bu durumun ise yetişkinlerin çocuklarda daha fazla Kovid-19 hastalığına yakalanmasına ve virüsü toplum içinde yaymasına neden olduğu kaydedildi.