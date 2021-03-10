Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun çok daha ölümcül olduğu kanıtlandı

İngiltere'de mutasyonlu virüslerle ilgili yapılan en kapsamlı araştırma yayınlandı. İlk tespit edildiği Eylül 2020’den bu yana mutasyonlu virüs görülen bütün hastaların incelendiği araştırmaya göre; yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere mutasyonunun diğer bütün Kovid-19 türlerinden yüzde 30 ila yüzde 100 daha ölümcül olduğu açıklandı.

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İngiltere’de yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere mutasyonunun diğer mutasyonlardan daha ölümcül olduğu açıklandı.

2020 yılının Eylül ayında İngiltere’de tespit edilen mutasyon ile ilgili yapılan ve British Medical Journal'da yayınlanan çalışmada; İngiltere mutasyonunun diğer mutasyonlardan yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu tespit edildiği bildirildi.

Genetik kodunda 23 farklı mutasyon var B.1.1.7 olarak adlandırılan mutasyonun genetik kodunda 23 farklı mutasyon olduğunu ve bu sebeple diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olduğu belirtilen araştırmada İngiliz bilim insanları, İngiliz mutasyonunun yüzde 40 ila yüzde 70 arasında daha bulaşıcı olduğunun da altını çizdi.

İlk tespit edildiği 2020 Eylül’den bu yana 100’den fazla ülkede tespit edildiği açıklanan İngiltere mutasyonu ile ilgili İngiltere’de mutasyonlu virüsün bulaştığı 54 bin 906 kişiden 227’sinin hayatını kaybettiği bildirilirken; diğer mutasyonlarla enfekte olan kişilerden 141’inin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Exeter Üniversitesinde araştırmayı yöneten araştırmacı Robert Challen araştırmanın sonuçlarıyla, "Hızlı yayılma kabiliyetiyle birleştiğinde B.1.1.7 ciddiye alınması gereken bir tehdit haline geliyor" dedi.