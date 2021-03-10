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Gaziantep'te 17 yaşındaki genç sevdiği kendisiyle konuşmayınca silahı ateşledi

İhlas Haber Ajansı

17 yaşındaki M.Y.P. isimli genç, sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini vurdu.

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GAZİANTEP'teki olay, dün gece Nizip ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.Y.P., aracıyla sevdiği kızın evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Konuşma talebi reddedilen genç sinirlenip aracında bulunan av tüfeği ile havaya ateş açmaya başladı. Sinirlerine hakim olmayan M.Y.P. daha sonra çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etmek istedi.

Görgü tanıklarının ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı genci ilk önce Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. M.Y.P. burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.Y.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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