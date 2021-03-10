Mostafa Mohamed'den Zamalek'e Crystal Palace telefonu

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in, Zamalek kulübünü arayıp İngiliz devinin kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğini sorduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettiren ve golleriyle dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohammed ile ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yükselen form grafiğinin ardından Mısırlı golcü ile Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği ileri sürülmüştü. Bu gelişmelerin 23 yaşındaki santrforu da harekete geçirdiği, Mostafa'nın da bu konuyla ilgili gerçekleri öğrenmek üzere çaba gösterdiği ortaya çıktı.

Zamalek kulübü yetkililerini aradı

Mısır’ın Akhbar Elyom gazetesinde yayınlanan habere göre Mostafa bonservisini elinde bulunduran Zamalek kulübünün yetkililerini arayarak onlarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Crystal Palace teklif yaptı mı?"

Yıldız futbolcunun görüşmede Zamalekli yetkililerden, Crystal Palace’ın kendisi için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını sorarak, İngiliz ekibinden Mısır ekibine ulaşan bir talep olup olmadığını öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

"Şu aşamada gelen teklif yok"

Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mostafa'ya yanıt olarak, kendilerine Crystal Palace kulübünden şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri belirtildi.

6 lig maçında 5 gol attı

Galatasaray ile 6 lig maçına çıkan oyuncu 5 gol kaydetti. 1 gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.

Satın alma opsiyonu 4 milyon dolar

Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mostafa Mohamed için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.