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Samsun'da 5 gündür kayıp olarak aranan kişi göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

SAMSUN'da yol kenarında bulunan erkek cesedinin, 5 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Adem Bozkurt'a (48) ait olduğu tespit edildi.

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Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Mart günü giden Bozkurt ailesi, Adem Bozkurt hakkında kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bozkurt’un son görüldüğü yer olan Acıklı Mahallesi'nde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Tanıkların, Bozkurt'un aracını yol kenarına bırakıp başka bir araca binerek uzaklaştığını öne sürmesi üzerine ekipler, bahse konu aracın gidiş güzergahını takibe aldı. 

Yapılan incelemelerde Adem Bozkurt’u aracına aldığı belirlenen Ç.A. (38) gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede yol kenarında kanlar içinde bulunan cesedin Bozkurt’a ait olduğunu belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, savcı talimatıyla otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Göğüs bölgesinde tabanca yarası
Olayla ilgili gözaltında bulunan Ç.A.’nın ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bozkurt’un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenilirken, cesedin göğüs bölgesinde tabanca yarası bulunduğu öne sürüldü. 

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