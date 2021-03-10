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Düzce'de düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE'de düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralanırken 2'sinin durumu ağır.

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Kaza, Akçakoca noktasında Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Beçi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca’daki düğünden Düzce’deki evlerine dönüşe geçen Y.S. idaresindeki 81 ABA 785 plakalı Ford marka otomobil, Beçi ışıklı kavşaklara yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Ardından refüjde bulunan elektrik direklerine çarpan otomobil taklalar atarak bariyerlerin üzerine çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerinde sıkışan iki yaralıyı yapılan çalışma sonrasında araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeni ile uzun süre trafik tek şeritten sağlandı.

Ayrıca bölgede bulunan fabrikanın güvenlik kamerasına ise kaza anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce refüje ardından da elektrik direklerine çarparak taklalar atması görülüyor.

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