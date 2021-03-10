Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımını masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre; kurul üyeleri, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulundu. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine vurgu yapan kurul üyeleri, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele aldı. Kurul üyeleri, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirdi.