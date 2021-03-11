Tam kapama olacak mı? Nisan ayında 3'üncü pik endişesi!

Uzmanlar 15 Mart’taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti ve “Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir” uyarısını yaptı.

Abone ol

1 Mart’ta açıklanan Türkiye’nin koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı. Bu haritada ‘çok yüksek riskli’ iller kırmızıyla gösterilmiş; mavi, sarı ve turuncu illerde yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti. Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde artan vaka sayılarını değerlendirdi.

Kritik eşik 15 Mart

Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa’nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şu uyarılarda bulundu: “Dolayısıyla Mart ayının 15’inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Ama aşılanma hızını arttırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz. Mart ayının 15’i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak.

Nisan ayında 3’üncü pik endişesi

Yatay bir seyir seyrederse; tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural. O zaman evet 3’üncü piki yaşamayabiliriz ama Mart’ın 15’inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz nisan ayında 3’üncü pike ulaşmış olacağız.

Çok ciddi kısıtlamalar bizi bekliyor

O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir. Açıkçası ülkemizde tam kapama olacağını düşünmüyorum. Dünyada şu anda aşılama sıralamasında 5’inci ülkeyiz. Tam kapama olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirlerin sıkılaştırılması, iller arası transportun azaltılması, okulların daha kontrollü hale gelmesi, özellikle işletmelerin kurallara daha dikkat etmesi, hafta sonu kısıtlamaların belki eklenmesi şeklinde bazı kısıtlamalar olabilir."