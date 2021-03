Belhanda olayının perde arkası! İşte kovulmasının sebebi

Galatasaray’da Younes Belhanda olayının perde arkasında, yönetimin oyuncuya tanıdığı kredinin sona ermesi yatıyor. Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Belhanda, üst üste yaptığı davranışlarla, sarı-kırmızılı yönetimin sabrını taşırdı.

Abone ol

Galatasaray’a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayarak takıma da 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda, bugün takımdan gönderildi. Bu süreç 31 yaşındaki oyuncunun özellikle pandemi döneminde neredeyse tüm takımın ücret indirimine gitmesine rağmen maaşında indirimi kabul etmemesi, sarı-kırmızılı yönetimde kredisini ilk tüketen davranışı ile başladı. Ardından alacakları için FIFA’ya başvuruda bulunan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetim için artık gönderilmesi gereken futbolcular listesine adını yazdırmıştı.

Bu sezon 22 maçta görev alan Faslı oyuncu için devre arasında sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmış olsa da Belhanda, burada da sarı-kırmızılı yönetimin teklifini elinin tersiyle itmişti. Düşük maaşlı sözleşmeyi kabul etmeyen Belhanda’nın bardağı taşıran son davranışı ise geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama oldu.

Röportajda saha zeminini eleştiren ve yönetimi hedef alan açıklamalar yapan Faslı oyuncunun, bugün sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Belhanda’nın geçtiğimiz sezon ödenecek olan ücretler yüzünden gönderilmediği ve yaptığı son davranış sonrası da bu sezon sözleşmesi bitmeden gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.

Galatasaray'ın KAP açıklaması

Galatasaray Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Belhanda ne demişti?

Belhanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yapmıştı:

“Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.”