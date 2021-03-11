Fatih Terim de kurtaramadı: Özür dile seni kovacaklar

Sivasspor beraberliği sonrası yönetimi hedef alan açıklamalar yapan Younes Belhanda'ya pazartesi günü hocası Fatih Terim, “Seni kovacaklar, özür dile” diyerek uyardığı ortaya çıktı.

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Sivasspor beraberliğinden sonra yayıncı kuruluşa konuşan Younes Belhanda'nın "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' açıklaması Galatasaray'daki sonu oldu ve dün sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz, "O sözleri bize söyledi!" diyerek yöneticilerle toplantı yaptı. Faslı 10 numaranın sözleşmesini feshetme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, kulüp avukatlarına talimatı verdi ve 2 gün boyunca Belhanda'nın sözleşmesi ve sözleri satır satır incelendi.

"Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor''

Süreci yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim'in, pazartesi günkü idmanda oyuncusunu uyardığı ortaya çıktı. Terim "Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor'' derken, hocasının tavsiyesini dikkate alan Belhanda "Başkan ve yönetim kurulu hakkında konuşmadım" ifadesiyle geri adım attı.

Sözleşmesi feshedildi

Ancak bu mesaj da Belhanda'yı kurtaramadı! Başkan Cengiz dün sabah Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez "Sözleşmeyi derhal feshedin" talimatını verdi ve KAP'a "Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" açıklaması yapıldı.

"Gerçekten bunu yapabilirler mi?''

İdman için gittiği Florya'da bu kararı öğrenen Belhanda'nın ilk tepkisi ise "Gerçekten bunu yapabilirler mi?" şeklinde oldu ve 31 yaşındaki yıldız oyuncu kulüp tarafından yapılan bu işlemin geçerliliğini araştırmaya başladı.

Kesintiyi kabul etmedi

- Selefi Sneijder'in aksine büyük maçlara golleriyle değil kartlarıyla damgasını vurdu.



- 10 numaralı formanın skor katkısı olarak karşılığını hiçbir zaman veremedi.

- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oyundan alındığı Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara Fransızca çok ağır küfürler etti.

- Geçen sezon Gençlerbirliği deplasmanı dönüşünde havalimanında taraftarla kavga etme noktasına geldi.

Pandemi döneminde ödenmeyen alacakları için kulübü FIFA'ya şikâyet etti.

Maaşında % 15 kesintiyi kabul etmedi.

Zemin bahaneydi

3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda uzun süredir Galatasaray'la sözleşmesini uzatmak istiyordu. 2 milyon Euro'ya yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyleyen Faslı 10 numara, yönetimden bir türlü olumlu cevap alamadı. Fatih Terim'in kalması yönünde görüş vermesine rağmen somut adım atılmadı. Belhanda da bu durumu takım arkadaşlarına "Sosyal medyada hakkımda yazılan olumsuz yorumlardan etkilendiler ve sözleşmemi uzatmadılar'' diyerek anlattı. Yıldız oyuncu zemini bahane ederek de yönetimi röportaj sırasında eleştiri yağmuruna tuttu.

Terim onay vermedi

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, Belhanda kararını resmiyete dökmeden önce Fatih Terim'e bildirdiler. Terim'in sözleşme fesih konusuna onay vermediği öğrenildi. İmparator oyuncusuna özür mesajı yazdırarak gerekeni yaparken, yönetim ise Terim'in onayı olmamasına rağmen Belhanda'nın sözleşmesini feshetti.