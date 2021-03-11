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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 71 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, "6 bin 46’sı; vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi." açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Denetimlerde; 1.260 iş yeri/işletme ile 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1.785 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken; 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı." bilgisine yer verildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçilmişti. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor.

9 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 6.046 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 19 bin 354 ekipten oluşan 77 bin 895 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ve 3 bin 467 pazaryeri/semt pazarı/sosyete pazarı denetlendi.

Denetimler sonucunda toplam 1.260 iş yeri/işletme ve 2.425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 1.785 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 2.071 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı.

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