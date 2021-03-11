Berat Albayrak geri dönüyor! 'Damat kadar taş düşsün başınıza' kulisleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiği günden bu yana ortalıkta hiç görünmeyen Berat Albayrak'ın yakın zamanda siyasete geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını AK Partililer nasıl anladı? İşte AK Parti kulislerinde konuşulanlar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki grup toplantısında Berat Albayrak'la ilgili sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Erdoğan'ın dün "Yatıyorlar kalkıyorlar damat! Damat kadar taş düşsün başınıza" sözleri AK Parti kulislerinde "Albayrak geri dönüyor" şeklinde yorumlandı. AK Parti kulislerinden flaş bilgileri Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. İşte ayrıntılar...

- Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde ardından da iki hafta önceki AK Parti grubunda bu konuya değinmişti.

Erdoğan'ın yazılı konuşmasında Berat Albayrak yoktu

- Erdoğan dünkü AK Parti grubunda da tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili konuya değindi. Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu.

- Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, 'Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza' diye konuya girdi.

AK Parti kulisleri: Yeni görev verilecek

- Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti.

- Erdoğan’ın konuşması Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu.