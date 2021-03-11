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Ankara Mimarlar Odası: Ermeni ve Katolik mezarlarının üstüne dükkan yapılıyor

ANKARA Ulus’ta yıkılan İller Bankası binasının yeniden yapılması için ayrılan alanda kazı çalışmaları devam ederken, bölgede insan kemikleri bulunmuştu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi; kemiklerin, Ermeni ve Katolik Mezarlığı’nda bulunan cenazelere ait olduğunu ve kazı yapılan alanın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, “Hukuksuz kazı sürecinde bulunan insan kemikleri, Anadolu Medeniyetler Müzesi ekipleri tarafından incelemeye alındı. Bölge bilimsel kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak görünmektedir. Buna rağmen inşaatın devam ettirilmesi, Anadolu topraklarındaki çok kültürlülüğe yapılan bir saygısızlıktır” sözleriyle tepki gösterdi.

'Acilen kazı çalışmalarının durdurması gerekiyor'

Sözcü'den Yavuz Alatan imzalı habere göre, kazının acilen durdurulması gerektiğini belirten Candan, sözlerine şöyle devam etti: Anadolu coğrafyasında yaşayanların, mezarlarının üzerine beton dökmek, dükkan yapmak insanlık dışıdır. O alana yapılacak 46 dükkan için bir tarihin yok edilmesi kabul edilemez. Acilen kazı çalışmalarının durdurması gerekiyor.

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