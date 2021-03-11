BIST 1.577
DOLAR 7,44
EURO 8,90
ALTIN 416,40
HABER /  SPOR

Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açıyor

Anadolu Ajansı

İspanya La Liga'da oynanan 18. haftanın erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup eden Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı.

Abone ol

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta, 21. dakikada Iker Muniain'in golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. 45+2'de Marcos Llorente ile beraberliği yakalayan Atletico Madrid, devreyi 1-1 kapattı.

İkinci yarı, 51. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider Atletico Madrid, ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi Barcelona (56) ile 6'ya, üçüncü sıradaki Real Madrid (54) ile de 8'e çıkardı.

Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci Lionel Messi'nin (Barcelona) 19, ikinci Luis Suarez'in (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Mimarlar Odası: Ermeni ve Katolik mezarlarının üstüne dükkan yapılıyor
Taffarel: Türkiye'de futbol tarihine damga vuran Brezilyalı oyuncu Alex'ti
Kırşehir'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı
Eğitim-İş anketi: Çalışanların yüzde 81'i yoksulluk sınırının altında
Fuat Oktay'dan net teşhis: Sorun Anayasa'nın ruhunda
Bulgaristan'da skandal! Başörtülü Türk öğrenciye vize vermediler
Emre Belözoğlu şimdiden söz kesti! İşte transfer yapılacak üç bölge
İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki ilk isim! Teklif yapılacak
Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı
Yorumlar